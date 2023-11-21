Yasmin Erbil'den radikal karar! Ünlü isim imajını değiştirdi!
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Erbil, son olarak sarı saçlarının rengini değiştirdi. İşte Yasmin Erbil'in yeni imajı...
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil magazin dünyasında sık sık adından söz ettiriyor. Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Erbil, son olarak imaj değişikliğine gitti.
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Sarı saçlarından vazgeçen Yasmin Erbil saçlarını koyu renge boyattı. Ünlü ismin son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
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Instagram hesabında 317 bin takipçisi olan Yasmin Erbil, sarı saçlarını kahverengiye boyatarak sarı saçlarından vazgeçti.
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Yasmin Erbil'e takipçilerinden: "Sarı saçlardan daha güzel olmuş","Çok yakışmış koyu renk","Harika görünüyorsun" gibi yorumlar geldi.
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İşte Yasmin Erbil'in yeni imajı...
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