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        Haberler Bilgi Ekonomi Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı Ocak 2025? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi! Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı e-devlet

        Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yaşlı ve engelli aylığı düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle Ocak ödemelerindeki son durum da merak ediliyor. Peki, 2025 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları ve maaş sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:04
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          Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yaşlı ve engelli aylıkları Ocak ayı ödemeleri merak ediliyor. Düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan maaşların Ocak ayında ne zaman verileceği merak edilirken beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, yaşlı ve engelli aylığı Ocak ayı hesaba yattı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI OCAK AYI YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Ocak bugün itibarıyla yaşlı ve engelli aylıklarının hesaba yatırıldığını açıkladı. Göktaş, "Ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." dedi.

        • 3

          5,6 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

          Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

          Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        • 4

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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