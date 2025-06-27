Yasemin Şefkatli Tatlıses'in oturduğu şezlong çöktü

2021'de İdo Tatlıses ile evlenen 2024'te ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdiği ikiz çocuklarını kucağına alan Yasemin Şefkatli Tatlıses, sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayımlıyor.

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Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses, bu sefer takipçilerini güldürdü.

Yasemin Şefkatli Tatlıses, evinin bahçesindeki şezlonga oturduğu an çöktü. O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Tatlıses; "Gitti şezlongum ona mı yanayım kendi halime mi..." ifadelerini kullandı.