Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi
İkiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, imaj değiştirdi. Kâkül kestiren Şefkatli, son halini de takipçileriyle paylaştı
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurmuştu. Ünlü çift, ikiz bebekleri olacaklarını açıklamıştı.
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KÂKÜL KESTİRDİ
Heyecanı gün geçtikçe artan Şefkatli, imaj değiştirdi. Kâkül kestiren Yasemin Şefkatli, son halini de takipçileriyle paylaştı.
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DİLEĞİ GERÇEK OLDU
Öte yandan Yasemin Şefkatli, nikâh masasına oturmadan önce bekarlığa veda partisi düzenlemişti. Şefkatli, partide pastasındaki mumları üflerken, "İnşallah ikizlerim olsun" dileğinde bulunmuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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