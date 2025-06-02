Yasemin Minguzzi’den oğlu Mattia Ahmet için sessiz bir ağıt

Yasemin Minguzzi’den oğlu Mattia Ahmet için sessiz bir ağıt

Bugün İstanbul'da bir konser verecek olan Guns N' Roses, ocak ayında bıçaklı saldırıyla öldürülen 15 yaşındaki hayranları Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Mattia Ahmet'in konsere bilet aldığı öğrenen grup, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, piyano başında oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için sessiz bir ağıt yaktı.

Yasemin Minguzzi, Guns N' Roses'ın 'November Rain' adlı şarkısının müziğini çalarak hem ünlü gruba teşekkür etti, hem de oğlunu sevdiği bir şarkıyla andı.