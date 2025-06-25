Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yine sona erdi - Magazin haberleri

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya aşkı yine sona erdi - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir dönem sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla anılan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli aşkla adından söz ettirmişti. Mart ayında başlayan bu sürpriz ilişki, çok geçmeden sona ermiş; taraflar yollarını sessizce ayırmıştı.

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Ancak Nisan ayında Erdal Kaya’nın, Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını; "Biraz kafa dağıtma zamanı" notu ve kalp ile gül emojileriyle paylaşması, ikilinin ilişkilerine yeniden bir şans verdiği yorumlarına neden olmuştu.

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Bu paylaşımın ardından çift, sosyal medya hesaplarından da romantik içerikler paylaşarak barıştıklarını adeta ilan etmişti.

Fakat ikili hakkında bu kez üzücü bir gelişme gündeme geldi. Bir süredir birlikte bir etkileşim vermeyerek dikkat çeken ikilinin tekrar ayrıldıkları öğrenildi. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakarak ilişkilerinin sona erdiğini adeta gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: Instagram