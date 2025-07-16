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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen okyanusta balina ve köpek balıklarıyla yüzdü - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen okyanusta balina ve köpek balıklarıyla yüzdü

        Yasemin Kay Allen, bir hayalini gerçekleştirdi ve okyanusa daldı. Oyuncu, balina ve köpek balıklarıyla yüzdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:39
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        Köpek balıklarıyla yüzdü
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        Yasemin Kay Allen, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Yurt dışında tatil yapan oyuncu, okyanusun derinliklerine daldı.

        Balina ve köpek balıklarıyla yüzen Yasemin Kay Allen, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        "BEKLENTİLERİMİ SAHİLDE BIRAKTIM"

        Yasemin Kay Allen, "Bu unutulmaz deneyim için canı gönülden teşekkür ederim. Okyanusun size neler göstereceğinin kimse sözünü veremiyor, o yüzden her sabah tekneye binerken beklentilerimi sahilde bıraktım. Her gün bambaşka canlılarla karşılaşacak kadar şanslıydık. Mobulalar, Giant oceanic manta, 6 farklı çeşit yunus (aralarında sudan atladıklarında kendi etraflarında dönen Spinner Yunusları favorim oldu), deniz aslanları ve 9 orca’nın olduğu bir pod.. Şükürler olsun" notunu düştü.

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        #Yasemin Kay Allen
        #okyanus

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