Yasemin Kay Allen: Ege'de gece yüzmesi
Tatil sezonunu Göcek'te açan Yasemin Kay Allen, gece denize girmişti. Oyuncu o anlara ilişkin yeni fotoğraflarını yayımladı
Giriş: 17.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:54
Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde denize giren Yasemin Kay Allen, o anlara ait yeni fotoğraflar paylaştı.
Ünlü oyuncu, tatil sezonunu Göcek'te açmıştı.
Gece denize girmesiyle dikkat çeken Allen, şimdi de o anlara ait yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
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Paylaşımlarına ise; "Ege'de gece yüzmesi" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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