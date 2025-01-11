'Yaşam, Şarkısını Söyler' sergisi 22 Ocak'ta açılıyor
15 bağımsız sanatçının eserlerinin yer alacağı 'Yaşam, Şarkısını Söyler' adlı grup sergisi 22 Ocak'ta Loft Art'ta sanatseverlerle buluşacak.
Kişilerin hayatımızda bıraktığı izlerin, hislerle olan bağlantısını ve kusurlarımızla bir bütünlük oluşturmasına odaklanan Yaşam, Şarkısını Söyler sergisi, 22 Ocak'ta Loft Art'ta açılıyor.
Ahmet Yiğider, Berk Kakeci, Bertan Ekici, Emre Tura, Ergül Karagözoğlu, Ezgi Kılıç, Fatih Altan, Halil Vurucuoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, İlyas Arapoğlu, Kaan Fıçıcı, Lale Yılmaz, Nihan Çakır, Taylan Öngünç ve Zuhal Baysar'ın eserlerinin yer aldığı sergi 22 Mart 2025'e kadar ziyaret edilibelicek.