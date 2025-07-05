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        Yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeler sıralaması

        Remote.com internet sitesi, dünyanın en iyi gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) sahip 60 ülkesinde Nisan 2025'te yaptığı bir araştırmayla, 'yaşam-iş dengesi endeksi' sıralamasını ortaya koydu. Araştırma, ülkeleri çalışma saat ve ücreti, asgari ücret, ücretli izin, hastalık ve doğum yardımı, sağlık, yaşamdan mutluluk gibi kriterleri göz önüne alarak sıraladığında ilk sırada Yeni Zelanda yer aldı. Yeni Zelanda'yı İrlanda ve Belçika takip etti.

        Giriş: 05.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:47
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        #Yaşam-iş dengesi

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