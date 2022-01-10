Bu hafta Yasak Elma yayınlanacak mı sorusu merak konusu oldu. FOX TV yayın akışı Pazartesi günü ekrana gelecek program ve dizileri belli oldu. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin bu hafta olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu? Yasak Elma 126. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...