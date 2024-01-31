Yarıyıl tatili uzadı mı? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak?
İkinci dönem okulların açılacağı tarih araştırılıyor. Okullarda ilk dönem 19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tamamlandı. Yarıyıl tatili devam ederken gözler ikinci dönem başlangıç tarihine çevrildi. İşte 2024 okulların açılacağı tarih...
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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 19 Ocak'ta karnelerine kavuştu ve yaklaşık 20 milyon öğrenci sömestrın tadını çıkarmaya başladı. 15 tatilin ilk haftasının geride kalmasının ardından gözler "İkinci dönem okullar açılacak mı, yarıyıl tatili uzadı mı?" sorularına çevrildi. İşte, MEB takvimi ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem okulların açılacağı tarih...
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YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.
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OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?
Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.
Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.
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İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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