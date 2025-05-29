İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası, güncellenen destek tutarlarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Kampanya çerçevesinde, hem ev sahiplerine hem de kiracılara sağlanan maddi yardımlar artırıldı. Son düzenlemeye göre, ev sahiplerine verilen 700 bin TL’lik hibe desteği 875 bin TL’ye çıkarılırken, kiracılara yönelik 100 bin TL’lik taşınma desteği de 125 bin TL olarak güncellendi. Peki, bu yeni desteklerden kimler faydalanabiliyor, başvuru şartları neler? İşte Yarısı Bizden Kampanyası’na dair en güncel bilgiler ve başvuru sürecine ilişkin detaylar...