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        Haberler Bilgi Ekonomi Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kiracı taşınma desteği tutarı ne kadar, kimler başvuru yapabilir, geri ödeme planı nasıl, ne zaman başlıyor?

        Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kiracı taşınma desteği tutarı ne kadar, kimler başvuru yapabilir?

        İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesini amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor. Devlet destekli bu kentsel dönüşüm projesi kapsamında, hem mülk sahiplerine hem de kiracılara yönelik hibe ve kredi imkânları sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarıyla birlikte, destek miktarlarında önemli artışlar yapıldığı duyuruldu. Peki, kampanyaya kimler başvurabiliyor, başvuru şartları neler ve yeni destek tutarları hangi seviyelere çıktı? İşte Yarısı Bizden Kampanyası'na dair merak edilen tüm bilgiler ve başvuru sürecine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:43
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        • 1

          Hibe ve kredi desteklerinin artırıldığı Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular yoğun şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen bu kampanyada, başvuru için herhangi bir özel şart aranmıyor. Yenilenecek konutlar için devlet destekli finansman modeliyle hem ev sahiplerine hem de kiracılara önemli avantajlar sağlanıyor. Güncellenen hibe ve kredi tutarlarıyla birlikte, geri ödeme süreci ve takvimi de netleşmeye başladı. İşte, 2025 yılı itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyası’na dair merak edilen detaylar ve en son gelişmeler...

        • 2

          YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDA DESTEK ARTTI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasına verilen desteği artırdıklarını söyledi. Erdoğan'ın konuşmalarından başlıklar şöyle;

          "Depreme hazırlık ve kentsel dünüşüm çalışmalarımız sosyal konutlarla sınırlı değil. İstanbul'a 141 milyar lira tutarında dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin lira taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da destek miktarını 1,875 bin liraya getiriyoruz. İşyerleri için hibe desteğini 437 bin liraya, kredi desteğini de 437 bin liraya yükselitiyoruz. İşyeri dönüşümü için 1 milyona yükseliyor."

        • 3

          BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

          Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

        • 4

          HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

          Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

        • 5

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

          Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

        • 6

          KİRACILARA VERİLEN TAŞINMA DESTEĞİ ARTIRILDI

          Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Önceden, 100 bin TL olarak belirlenen taşınma desteği 125 bin TL'ye çıkarıldı. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı da bu desteği alabiliyor.

        • 7

          KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

          Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

        • 8

          YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

          İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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