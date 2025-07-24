Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde İstanbul’un birçok noktasında hem başvuru süreci hem de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru için herhangi bir ön şart aranmayan bu kampanya kapsamında, hak sahiplerine geri ödemesiz hibe, uzun vadeli düşük faizli kredi ve taşınma desteği sunuluyor. Geri ödemeler, yapı ruhsatının alınmasından tam 24 ay sonra başlıyor ve 10 yıla kadar uzayan vadelerle geri ödeme olanağı sağlanıyor. Peki bu kapsamlı destekten kimler faydalanabiliyor, hangi kalemlerde ne kadar ödeme yapılıyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili tüm detaylar…