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        Haberler Bilgi Ekonomi Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı, şartları, hibe ve kredi destek tutarı, geri ödeme planı ve tüm detayları

        Yarısı Bizden Kampanyası tüm detayları: Kimler kampanyaya başvurabilir, kredi ve hibe desteği ne kadar?

        Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine hız kazandırmak amacıyla gündemdeki yerini koruyor. Kampanya kapsamında hem ev sahiplerine hem de kiracılara çeşitli destekler sunuluyor. Son güncellemeyle birlikte, ev sahiplerine verilen 700 bin TL'lik hibe desteği 875 bin TL'ye yükseltilirken, kiracılara sağlanan 100 bin TL'lik taşınma yardımı da 125 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabiliyor, başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:03
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        • 1

          İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular sürüyor. Kampanya kapsamında hem ev sahiplerine hem de kiracılara maddi destek sağlanırken, dönüşüm sonrası ödemeler bina yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra başlıyor. Ayrıca, ilk yıl taksitlere herhangi bir faiz uygulanmayacağı belirtiliyor. İşte, Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili merak edilen tüm bilgiler ve başvuru sürecine dair detaylar...

        • 2

          YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDA DESTEK ARTTI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasına verilen desteği artırdıklarını söyledi. Erdoğan'ın konuşmalarından başlıklar şöyle;

          "Depreme hazırlık ve kentsel dünüşüm çalışmalarımız sosyal konutlarla sınırlı değil. İstanbul'a 141 milyar lira tutarında dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin lira taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da destek miktarını 1,875 bin liraya getiriyoruz. İşyerleri için hibe desteğini 437 bin liraya, kredi desteğini de 437 bin liraya yükselitiyoruz. İşyeri dönüşümü için 1 milyona yükseliyor."

        • 3

          BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

          Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

        • 4

          HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

          Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

        • 5

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

          Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

        • 6

          KİRACILARA VERİLEN TAŞINMA DESTEĞİ ARTIRILDI

          Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Önceden, 100 bin TL olarak belirlenen taşınma desteği 125 bin TL'ye çıkarıldı. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı da bu desteği alabiliyor.

        • 7

          KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

          Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

        • 8

          YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

          İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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