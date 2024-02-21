Yarın hava nasıl olacak? 22 Şubat 2024 yarın Türkiye genelinde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan tahmin raporu ile Türkiye genelinde yarınki hava durumu belli oldu. Buna göre; Türkiye'de yarın pek çok il yağışlı bir gün geçirecek. 22 Şubat Perşembe günü Doğu Anadolu'nun bazı kentlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, "Yarın (22 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusunun yanıtları...
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Meteoroloji'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civasında doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde haftanın ilk gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 22 Şubat 2024 Türkiye geneli hava durumu...
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22 ŞUBAT PERŞEMBE YARIN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 10 derece arasında değişecek.
Yarın Ankara'yı çok bulutlu bir hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometreler en yüksek 10 dereceyi görürken; en düşük 0 dereceyi gösterecek.
İzmir ise yarın sisli olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 8 ile 16 derece arasında seyredecek.
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TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 22 Şubat Perşembe gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre; yarın pek çok ilde yağmur yağışı olacak. Doğu Anadolu'nun birçok kenti kar yağışının etkisi altına girecek. Ardahan'da hava sıcaklığı -12 dereceye kadar düşerek en soğuk ilimiz olurken; Adana'da ise termometreler 20 dereceye kadar yükselecek.
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