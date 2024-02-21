22 ŞUBAT PERŞEMBE YARIN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 10 derece arasında değişecek.

Yarın Ankara'yı çok bulutlu bir hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometreler en yüksek 10 dereceyi görürken; en düşük 0 dereceyi gösterecek.

İzmir ise yarın sisli olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 8 ile 16 derece arasında seyredecek.