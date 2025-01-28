'Yarının Kadın Yıldızları' başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding’in sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, genç kadın müzisyenlere desteğini sürdürüyor.

İstanbul Müzik Festivali’nin TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu için başvurular başladı. Bugüne kadar 107 genç sanatçının müzik kariyerine katkı sağlayan fona başvurular 14 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabiliyor.

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Fona yurtdışında lisans veya lisansüstü seviyesinde bir müzik okulundan kabul alan, müzik eğitimini yurtdışında sürdüren, kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılmak veya çalgı almak için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

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Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’nun başvuru koşulları ve şartnamesi için: muzik.iksv.org/tr/yarinin-kadin-yildizlari/hakkinda

Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. TSKB’nin destekleriyle oluşturulan fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan ve bu sene kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlayan TSKB, kadınların güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek sponsoru olarak yer alıyor.

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Projenin bu yılki kanaat önderi: Görsel Sanatçı Hilal Can

Yarının Kadın Yıldızları fonundan yararlanmaya hak kazanan genç yıldızların 53. İstanbul Müzik Festivali izleyicisinin karşısına çıkacağı konserde, görsel sanatçı Hilal Can kanaat önderi olarak, İKSV Genç Sanatçı Fonu desteğiyle, genç müzisyenlerle birlikte sahnede olacak.

.png İstanbul Müzik Festivali ve TSKB’nin besteci Ceren Türkmenoğlu’na verdikleri ortak siparişin dünya prömiyeri 21 Haziran Cumartesi akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek. Türkmenoğlu’nun yaylı çalgılar dörtlüsü için besteleyeceği yeni eserini Yarının Kadın Yıldızları bursiyerleri seslendirecek; Hilal Can ise canlı görselleme performansıyla genç yıldızlara eşlik edecek.