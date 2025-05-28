İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü ile, “29 Mayıs’ta okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Mayıs'ta okulların ve kamu kurumlarının durumu araştırılıyor. Resmi tatil olup olmadığı merak edilen günde İstanbul'da kutlamalar ve anma etkinlikleri planlanıyor. Öğrenciler ve veliler ise derslerin işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...