Yargı 78. yeni bölüm ne zaman? Yargı bu akşam yok mu, neden yok?
Kanal D'de her hafta Pazar akşamı yayınlanan Yargı yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizinin izleyicileri "Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 7 Ocak 2024 Kanal D TV yayın akışı ile Yargı 78. yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...
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Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Yargı'nın yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Bu hafta 22.45'te tekrar bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin izleyicileri için "Yargı yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bu akşam Kanal D yayın akışında Yargı dizisi yer almıyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Yargı dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
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YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 78. yeni bölümüyle 14 Ocak 2024 Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak.
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7 OCAK 2024 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cehennem
22:45 Yargı
01:00 Cehennem
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Dönence
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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cellat Kadir'in, Ceylin'i tehdit etmesi üzerine Ilgazlar organize suç örgütünü bitirecek operasyona imza atıyorlar!
Ceylin ve Ilgaz’ı Seçil’in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.
Kadir’in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar’ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin’in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.
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Dönüp dolaşıp Kadir’e uzanan Seçil davasında hamle sırası bu kez mecburen Kadir’in kendisindedir. Düşmanlar ve dostlar iyiden iyiye belli olurken Kadir bağlantılarını devreye sokup kendisini ve yaptıklarını aklayabilecek midir?
Kökleri hiç tahmin etmedikleri derinliklere uzayan örgütü çökertmek Ilgaz için en büyük adalet sınavlarından birisi olacaktır. Türlü engelleme çalışmalarına karşın içeride ve dışarıda başlatacağı savaş, “adalet” inancını pekiştirip herkese hak ettiği sonu vermeye yetecek midir?
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