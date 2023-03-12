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Yargı 56. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz izle

Yargı 56. bölüm yayınlandı! Yargı son bölümünde yaşananlar

Yargı 56. son bölüm 12 Mart 2023 Pazar akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yargı son bölümde; Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin’le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Yargı 56. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

Giriş: 12.03.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 56. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...

  • YARGI 56. BÖLÜM İZLE

    Yargı 56. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YARGI 56. BÖLÜM ÖZETİ

    Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır.

    Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne’nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan’a kalmıştır.

  • Yekta, Ilgaz’ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.

    Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin’le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Başlarına gelen onca kötülüğün ardından her zamankinden daha da sıkı el ele tutuşmaları gerekecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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