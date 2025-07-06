Yaren Yapıcı'nın tatil neşesi
Yaren Yapıcı, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Yalıkavak'taki bir plajda bir kız arkadaşıyla görüntülenen Yapıcı, keyifli halleriyle dikkat çekti
Giriş: 06.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:20
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yaren Yapıcı, Bodrum'da tatil yapıyor.
Oyuncu, bir kız arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
Mavi renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yaren Yapıcı, iskelede keyifli halleriyle dikkat çekti.
Kız arkadaşıyla sohbet eden Yaren Yapıcı, daha sonra sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ