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        Haberler Yaşam Yaren leyleğin yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler

        Yaren leyleğin yavruları halkalandı

        Bursa'da 69 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, bu yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusundan 2'si halkalandı. Yavruların göç yolculukları uydudan izlenebilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:45
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          Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

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          15 Mart'ta Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

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          Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi. Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu.

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          Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. 2 yavrunun da mayıs ayının ilk haftasında yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusuna da kavuştu.

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          "YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI ARTIK TAKİBİMİZDE"

          Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvalarında büyüyen yavrulardan 2'sine göç yolculuklarını izlemek için halka takıldı.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaren Leylek'in Yavruları Artık Takibimizde! Doğayla dostluğun simgesi haline gelen Yaren Leylek'in bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusunu, Bursa Eskikaraağaç'ta gerçekleştirilen titiz bir çalışmayla halkaladık. Yavrulardan ikisine, göç yolculuklarını izlemek üzere uydu vericisi takıldı. Alanında uzman ekiplerimizce yapılan halkalama ve verici işlemleri, yavruların sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde özenle tamamlandı" denildi.

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          "BURSA'DA 38 YAVRU LEYLEĞE HALKA TAKILDI"

          Halkalama çalışmasının, yalnızca bireysel izleme değil, aynı zamanda leyleklerin korunmasına yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenmesi Projesi kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmayla sadece Yaren'in değil, Türkiye genelindeki birçok göçmen kuş türünün rotalarını da bilimsel verilerle kayıt altına alıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar Bursa'da 38 yavru leyleğe halka takıldı. Doğa dostu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

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