Yaramaz bir çocuğun sınırları zorlayabileceğini gösteren kareler
Bazen çocuklar o kadar yaramaz olabilirler ki sadece birkaç saniye bile ortalığı karıştırmaları için yeterlidir.
- 1
"Çocuğunuzun dizüstü bilgisayarınızı kullanmasına izin vermeyin."
- 2
"Banyoya girdiğimde onu kitabımızı "yıkarken" buldum."
- 3
“Kızımın ilk kamp gezisi. Sabah 06.15'te beni bu şekilde uyandırıyor."
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- 4
“Bir çocuğum kestiriyor, diğeri inatçı.”
- 5
"4 yaşındaki çocuğum kalem buldu ve artık Darth Maul olduğu için çok gurur duyuyor."
- 6
“Lowe's'ta bu çocuğun babasına bağırdığını duydum, onu aramaya gittim ve...”
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- 7
“Bu banyo kapılarını modaya uygun olduklarını düşündüğümüz için aldık. Bu, çocuğumuz olmadan önceydi."
- 8
"2 hafta evde tek kalan baba: Eşim pek memnun olmayacak..."
- 9
"Bazen çocuğu dışarıda tutmak için bir oyun parkı alırsınız!"
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- 10
"'Anne, o çok ateşli ve vantilatöre ihtiyacı var.' Buna uyandığınızı hayal edin."
Kaynak: Reddit