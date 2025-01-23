Yapay zeka destekli MEBİ platformundan bugüne kadar 719 bin 479 öğrenci yararlandı

Yapay zeka destekli MEBİ platformundan bugüne kadar 719 bin 479 öğrenci yararlandı

MEB'den yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ, "canlı dersler", "deneme sınavları", "konu özeti kitapları" ve diğer yeni modülleriyle yarıyıl tatilinde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

MEBİ platformu, sınav hazırlık sürecini destekleyen yenilikçi ve esnek yapısıyla, lise öğrencilerinin ve mezunların öğrenme süreçlerini kişiselleştirilebilmelerine imkan sağlıyor.

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Platformdaki dijital kaynaklar ve interaktif materyaller, öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapmalarına ve öğrenme süreçlerine aktif katılımlarına olanak veriyor.

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MEBİ'DE CANLI DERSLER VE DENEME SINAVLARI

Öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini yarıyıl tatilinde de desteklemek amacıyla MEBİ'de çeşitli faaliyetler planlandı.

MEBİ üzerinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle mezunlar için çevrim içi Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) deneme sınavları yapılıyor. Yarıyıl tatilinde başlatılan deneme sınavları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Ayrıca, 27-31 Ocak tarihleri arasında YKS'ye hazırlanan öğrenciler için MEBİ üzerinden AYT konularını kapsayan canlı dersler düzenlenecek.

Bunun yanı sıra YKS'ye hazırlanan öğrenciler için dijital "MEBİ Konu Özeti Kitapları" hazırlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 19 kitaptan oluşan seriyle öğrencilerin konu tekrarlarını daha etkili yapmaları amaçlanıyor.

YENİ MODÜLLERLE KOLAYLIK SAĞLANIYOR

MEBİ'ye eklenen "takibimdekiler" modülü, öğrencilerin çözdükleri sorulara ve çalıştıkları konulara kolay erişim imkanı sağlıyor. Bu modül, "gözden geçireceklerim" ve "favorilerim" olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

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Ayrıca, MEBİ platformuna harici deneme sınavlarını dahil etme imkanı sunan bir özellik de eklendi. "Raporlarım" modülündeki "deneme sınavı raporlarım" bölümünden, platform dışında gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları, sisteme entegre edilebiliyor. Böylece, YKS hazırlık sürecindeki tüm deneme sınavlarının gelişim grafiği izlenebiliyor.

MEBİ'DEN 700 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ YARARLANDI

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkanları sunmak amacıyla tasarlanan MEBİ platformundan bugüne kadar 719 bin 479 öğrenci yararlandı.

Mobil erişim özelliği sayesinde öğrenciler, öğrenme deneyimlerini istedikleri zaman sürdürebiliyor. MEBİ uygulaması, tüm platformlardan toplam 492 bin 932 kez indirildi, öğrenciler MEBİ üzerinden toplam 32 milyon 316 bin 752 soru çözdü. MEBİ platformunda ayrıca öğrencilere rehberlik eden ve öğrencilerin eksikliklerini tamamlamaları için yönlendirmelerde bulunan "KANKA" isimli sanal asistan hizmeti de bulunuyor. Öğrenciler, ihtiyaç duydukları içerikleri sistem içerisinde aramak yerine, vakit kaybetmeden KANKA asistanına sorarak istedikleri sonuçlara hızlıca ulaşabiliyor. Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformu MEBİ'ye, "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.