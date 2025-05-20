Yangına koşan polisler dumandan etkilendi!

Çorum’da bir binada çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi.

AA'da yer alan habere göre kentte 5 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EV SAHİBİNİ SIRTLARINA ALARAK ÇIKARDILAR

Yangını fark eden bir market çalışanı ile bina sakini dairede bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı. Olay yerine ilk ulaşan polis ekibi de dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç'yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen C.Ç, A.K. ve K.K. ile 3 polis memuruna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. C.Ç, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.