Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Yanal, “Oynayacağımız futbolun pozitif yanlarını dikkate alırsak bugün gerçekleştirmek istediğimiz oyunun bir bölümünü yaptığımızı düşünüyorum. Bunu daha büyük bir enerji ile yapmak ve bunu rakibe kabul ettirebilecek bir enerji ile geri dönüşümünü sağlamak konusunda eksik kaldık. Bunu yapabilecek bir takım var. Diğer oyuncularımızın da katılımı ile rekabetin artacağı ve onlarında bu rekabeti ve enerjiyi arttıracaklarını düşünüyorum. Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı. Galip gelebilirdik. Aslında galibiyet şartlarını yakalamıştık. Doğru yoldayız. Çalışarak Antalyaspor’u daha iyi futbol oynayan ve bu oynadığı futbolun karşılığı alan bir duruma getirmek için az bir süremiz kaldığını düşünüyorum” diye konuştu.

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