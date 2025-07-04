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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına düşen genç kayboldu | Son dakika haberleri

        Yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına düşen genç kayboldu

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen 4 kişiden biri kayboldu. Bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:20
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        Römorktan kanala düşen genç kayboldu
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        Nevşehir'de Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde saman balyası taşıyan traktörün arkasına takılı römork yan yattı.Bu sırada römorktaki balyaların üzerinde bulunan 4 kişi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

        Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, M.A. (20) ise gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Suda kaybolan M.Ayı arama çalışması başlatıldı.

        Arama çalışmalarına Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi ile Yozgat ve Kayseri’den gelecek ekipler de katılacak.

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