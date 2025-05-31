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        Haberler Gündem Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Yalova'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 00:25 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:25
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        3 katlı binanın çatısında yangın
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        Yangın, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katında başlayan ve eve de sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Çevredekilerin de yardımıyla ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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