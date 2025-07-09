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        Haberler Bilgi Yaşam Yalnızca görsel zekası yüksek olanlar farkı görebiliyor! Bu 12 görselde farklı olanı bulabilir misiniz?

        Yalnızca görsel zekası yüksek olanlar farkı görebiliyor! Bu 12 görselde farklı olanı bulabilir misiniz?

        Görünüşe aldanmayın! Bu görselde birbirine çok benzeyen figürler arasında küçük ama dikkat isteyen bir fark gizli. Gözünüz ne kadar keskin, dikkatiniz ne kadar güçlü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:30
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        • 1

          1. Farklı olan köpeği bulabilir misiniz?

        • 2
        • 3

          2. Hangi sincap diğerlerinden farklı?

        • 4
        • 5

          3. Farklı hamburgeri bulmak büyük dikkat istiyor!

        • 6
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          4. Bütün bu sıfırlar arasında farklı olanı bulabilir misiniz?

        • 8
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          5. Hangi Pikachu diğerlerinden farklı?

        • 10
        • 11

          6. Bir dinozor diğerlerine benzemiyor, ama hangisi?

        • 12
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          7. Farklı olanı ne kadar çabuk bulabilirsiniz?

        • 14
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          8. Örüntüyü bozan harfi görüyor musunuz?

        • 16
        • 17

          9. Bu saatlerin birinde bir terslik var!

        • 18
        • 19

          10. Hangi harf düzeni bozuyor?

        • 20
        • 21

          11. Sıralama hangisinde bozuluyor?

        • 22
        • 23

          12. Yanlış olanı bulabilir misiniz?

        • 24

          Kaynak: Bright Side

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