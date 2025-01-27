'Yalnız' 29 Ocak’ta Atlas 1948'de

28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen ve prömiyerini festival programı dahilinde gerçekleştiren Yalnız adlı oyun seyircelerle buluşmaya devam ediyor.

Zeynep Kaçar’ın 2023 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü ve 2022 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü sahibi Yalnız romanından uyarlanan oyunda, kimliğinden koparılıp görülmez olan bir kadının kendini bulma, görme ve gösterme çabasının hikayesi anlatılıyor.

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Son yaptıkları tiyatro oyunu TREPLEV ile oldukça ses getiren, 8. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Yönetmeni, Yılın Dramaturgları, Yılın Oyunu kategorilerinde aday gösterilen, Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü alan; 2024 Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Erkek Performansı ile Yılın Kadın Performansı ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri 2024, Yılın Oyun Metni ödüllerinin sahibi Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in uyarlamasını üstlendiği Yalnız; projeksiyon mapping, modern hikaye anlatıcılığı ve yeni dramaturji arayışlarını birleştirerek seyirciye farklı bir deneyim vaadediyor.

Ümit Erlim’in yönettiği, Başak Kıvılcım Ertanoğlu’nun başrolünde olduğu ve festivalde de büyük ilgi gören Yalnız, 29 Ocak Çarşamba günü saat 20:30’da Atlas 1948 sahnesinde izlenebilir.