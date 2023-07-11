Yalı Çapkını'nın Suna'sından bikinili pozlar! Beril Pozam'a beğeni yağdı!
STAR TV ekranlarında yer alan Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran genç oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Pozam'ın sevenlerinden gönderilere binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Beril Pozam'ın bikinili fotoğrafları...
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Başrollerinde Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nında Seyran'ın ablası Suna karakterini canlandıran genç oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı.
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Beril Pozam bikinili pozlarını sosyal medya hesabından "O nefesi takip et" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
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Beril Pozam'ın 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarına sevenlerinden 180 bin beğeni ve 1900'ün üzerinde yorum geldi.
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Beril Pozam'ın gönderilerine takipçilerinden: "Güzelliğin halis mi?", "Suna ne yaptın sen?", "Yansın ortalık", "Fiziği çok güzel" gibi yorumlar geldi.
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İşte Beril Pozam'ın son gönderileri...
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