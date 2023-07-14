Yalı Çapkını'nın Seyranı'nın aylık kazancı ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu'nun aldığı ücret dudak uçuklattı!
STAR TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun aylık kazancı dudak uçuklattı.
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STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun bölüm başı aldığı miktar belli oldu. Genç ismin aylık kazancını duyanların dudakları uçukladı.
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ve Ferit'i Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde havaalanında yurt dışı tatiline çıkarken objektiflere yakalanmıştı. İkilinin aşkı denizde yakalandıkları anlarla belgelenmişti.
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Sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren genç oyuncu Afra Saraçoğlu, bu sefer Yalı Çapkını'nda aldığı bölüm ücretiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Ortaya çıkan iddialara göre Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nda bölüm başı 100 bin TL yani ayda 400 bin TL alıyor. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya bazı kişiler çok derken bazı kişilerde az dedi.
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