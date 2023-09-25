Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Taro Emir'in ayna pozu çok konuşuldu!
STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna giren Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir, sosyal medya hesabında yayınladığı ayna pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi. İşte Taro Emir'in son pozu...
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Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan Taro Emir, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonuna Kaya karakteri olarak katıldı.
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Şevval Sam'ın oğlu olan Taro Emir, başarılı oyunculuk performansının yanında yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı üstsüz pozuyla adından söz ettirdi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin olduğu Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle büyük bir yükseliş yaşayan ve şu an Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Taro Emir'in son paylaşımına sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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Taro Emir'in ayna pozuna hayranlarından: "Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile bir olup Fatih'i kudurtman gerekirdi keşke Yalı değil de Kızılcık olsaydı", "Kefenin cebi olsa bu fotoğrafı koyardım", "Hem yetenekli hem yakışıklı" gibi yorumlar geldi.
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İşte Taro Emir'in son pozu...
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