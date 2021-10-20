Mehmet Emir'in Deniz'e "Bu oyunu seninle oynamak gerçekten çok keyifli" dediği tanıtımda Deniz büyük bir öfke patlaması yaşıyor.

"BEN SANA ONU YAKALAMAK İÇİN YARDIM EDECEĞİM!"

Deniz'in Mehmet Emir'le ilgili bir şey bulduğunu söylemesi merak uyandırırken Görkem'le beraber nasıl bir plan yapacakları heyecanla bekleniyor. Deniz ve Okay'ın Yasemin'e gösterdiği tepki ise dikkat çekiyor.

YALANCI'NIN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen beşinci bölümünde; Görkem, doktor kontrolünde tecavüze uğradığını anladı. Kendisine ilaç verildiğinden şüphelendi ancak kanında çıkmadığı için bu iddiasını ispatlayamadı. Deniz ise Mehmet Emir'e dair bir bilgiye ulaşabilmek için araştırmalarına devam etti ve arkadaşı Serdar'ın yardımıyla bu sefer Mehmet Emir'in ölen karısı Mine'nin bir arkadaşıyla görüştü. Kadından Mehmet Emir'in gerçek yüzüne dair bir şeyler öğrenmek isteyen Deniz, buradan da eli boş dönmek zorunda kaldı. Mine'nin arkadaşı önce Mehmet Emir'le birlikte olduğunu ve yaşadıkları geceyi hatırlamadığını Deniz'e açıkladı ama yaşadıklarını polise anlatmak istemedi. Deniz, doğruyu söylediğini ispatlamak için uğraşırken diğer tarafta Saklışehir'in kendisine açtığı savaşla karşı karşıyaydı. Delil bulamayan ve çaresiz kalan Deniz, kendi yaptığı planla Mehmet Emir'i köşeye sıkıştırmaya karar verdi. Birlikte geçirdikleri gece, kendisine verdiğini düşündüğü ilacı gizlice Mehmet Emir'in dolabına koymak için harekete geçti. Murat'ın da yardımıyla Deniz, Mehmet Emir'in dolabına ilacı koydu. Polisler, ihbar üzerine Mehmet Emir'in hastanedeki dolabını aradı. Herkes Deniz ve Murat'ın koyduğu ilacın çıkmasını beklerken, ilaç şişesi Deniz'in dolabından çıktı. Okuldaki dolabını açan Deniz, ilacı görünce şoke oldu. Tam o anda Mehmet Emir, Deniz'in karşısına çıkarak adeta meydan okudu. Yaşanan bu ters köşe izleyenleri büyük şaşkınlığa uğratırken Deniz'in bu hamleden sonra ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 6. Bölümünden 2. Tanıtım;