Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yağlı mı, kuru mu, karma mı? Cildinizi yazın zararlarından koruyacak önlemler

        Yağlı mı, kuru mu, karma mı? Cilt tipinize özel yaz bakım rehberi

        Yaz aylarında artan sıcaklık ve UV ışınları, cildin en büyük düşmanı olabilir. Tatil öncesi doğru bakım uygulamalarıyla cildinizi hem nemlendirebilir hem de güneşin yaşlandırıcı etkilerinden koruyabilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cilt tipine göre yaz bakım rehberi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneşin zararlı etkileri sadece kısa vadeli yanıklara değil, uzun vadede kalıcı cilt hasarlarına da neden olabilir. Cilt tipinize uygun yaz bakım rutinleriyle sağlıklı ve ışıldayan bir görünüm elde etmek mümkün.

        TATİL ÖNCESİ CİLT BAKIMINA DİKKAT

        Tatile çıkmadan önce yapılabilecek bazı cilt bakım uygulamaları, cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı daha dirençli hale getirebilir. Özellikle nem maskesi etkisi gösteren bakımlar, hafif cilt lekeleri için tedaviler ve anti-aging uygulamalar bu dönemde tercih edilebilir. Güneşin etkisiyle kırışıklıklar ve çizgiler derinleşebilir; bu nedenle cildi nemli tutmak büyük önem taşır.

        REKLAM
        Karpuzun bilinmeyen faydaları!
        Karpuzun bilinmeyen faydaları!
        Güneş yanığına ne iyi gelir?
        Güneş yanığına ne iyi gelir?

        MEZOLİFTİNG VE MEZOTERAPİYLE NEM DESTEĞİ

        Cildin derinlemesine nem kazanması için mezolifting ya da mezoterapi gibi uygulamalar önerilir. Bu işlemler, hyalüronik asit gibi güçlü nem tutucu içeriklerin ince iğnelerle yüz, dekolte ve güneş gören bölgelere enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. 2-3 seans halinde, ayda bir veya iki haftada bir uygulandığında cildin su tutma kapasitesi artar, bakım süreci desteklenir ve güneş hasarına karşı bir kalkan oluşturur.

        YAZIN YAĞLI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

        Yaz aylarında cilt bakımında ağır ve yağ bazlı ürünler yerine su bazlı, hafif formüller tercih edilmelidir. Gözenekleri tıkayarak sivilceye neden olabilecek yağlı ürünler, kış aylarında işe yarasa da yazın sorun yaratabilir. Ayrıca parfümlü ürünler ciltte güneş lekelerine yol açabileceğinden yaz döneminde kokusuz, renksiz ürünler kullanılmalıdır. Tonik, sabun ve maskeler de yağ oranı düşük, nazik içeriklerle seçilmelidir.

        REKLAM

        DENİZ SUYU CİLDE DOST, HAVUZ SUYU DÜŞMAN

        Temiz deniz suyu cildi yumuşatır, besler ve özellikle yağlı, akneli ciltlerde olumlu etkiler gösterir. Ancak sanayi bölgelerine yakın, ağır metaller içeren ya da kirli denizlerde yüzmek cilt sağlığına zarar verebilir. Havuz suyunda kullanılan klor ve diğer dezenfektanlar ise alerjik reaksiyonlara, kuruluğa ve cilt hassasiyetine neden olabilir. Bu nedenle deniz ve havuz sonrası cilt mutlaka temizlenmeli ve nemlendirilmelidir.

        GÜNEŞ KREMİNİ DOĞRU SEÇİN VE DOĞRU KULLANIN

        Güneş kremi seçerken hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan ürünler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu içeren nemlendiriciler yerine, nem bazlı güneş kremleri önerilir. Fiziksel filtre içeren kremler, özellikle bebekler ve hassas ciltler için uygundur. Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce uygulanmalı ve her 2-3 saatte bir yenilenmelidir. Suya dayanıklı olsa bile yüzme ya da terleme sonrası tekrar sürülmelidir. Gölge ortamda bile şapka, gözlük ve koruyucu giysilerle destek sağlanmalıdır.

        REKLAM

        GÜNEŞİN CİLTTEKİ YAŞLANDIRICI ETKİLERİ

        Güneş ışınları sadece kısa vadeli etkiler (güneş yanığı, kızarıklık) değil, uzun vadede ciltte kalıcı hasarlara da yol açar. Bu hasarlar arasında cilt tonu eşitsizlikleri, lekeler, derin kırışıklıklar ve hatta cilt kanserine dönüşebilecek yapılar yer alır. Özellikle çocukluk döneminde alınan güneş yanıkları ileride melanom gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlar. Cilt yaşlanması, güneşle birlikte "foto yaşlanma" sürecini hızlandırır.

        CİLT TİPİNE GÖRE YAZ BAKIM RUTİNLERİ

        1. YAĞLI CİLTLER İÇİN YAZ RUTİNİ

        Sıcaklık ve nem, yağlı ciltlerde daha fazla sebum üretimine neden olur. Bu da gözenek tıkanıklığı ve sivilceye yol açabilir. Sabah-akşam jel ya da köpük formundaki temizleyicilerle cilt temizlenmeli, alkolsüz tonikler kullanılmalıdır. Su bazlı, hafif nemlendiriciler ve parlama yapmayan SPF 30 ve üzeri güneş koruyucular tercih edilmelidir. Haftalık bakımda kil maskesi ile fazla yağ dengelenebilir.

        REKLAM

        2. KURU CİLTLER İÇİN YAZ RUTİNİ

        Kuru ciltler yazın daha fazla nem kaybeder. Temizleyici olarak süt ya da krem bazlı ürünler kullanılmalı, alkolsüz ve nemlendirici tonikler tercih edilmelidir. Nemlendirici olarak yoğun formüller seçilmeli, aynı zamanda nemlendirici içeriğe sahip güneş koruyucular kullanılmalıdır. Haftada 1-2 kez nem maskesi ve tahriş etmeyen peeling uygulamaları da cildi destekler.

        3. KARMA CİLTLER İÇİN YAZ RUTİNİ

        T bölgesi yağlı, yanakları kuru olan karma ciltlerde dengeleyici temizleyiciler kullanılmalı, sabunsuz ürünler tercih edilmelidir. Gözenek sıkılaştırıcı, alkolsüz tonikler ve hafif nemlendiricilerle denge sağlanabilir. Hyalüronik asit içeren ürünler önerilir. T bölgesine kil maskesi, yanaklara nem maskesi uygulanarak haftalık bakım desteklenmelidir.

        4. HASSAS CİLTLER İÇİN YAZ RUTİNİ

        Kızarıklık ve tahrişe yatkın hassas ciltlerde nazik, parfümsüz ve kimyasal içermeyen ürünler kullanılmalıdır. Alkolsüz, yatıştırıcı tonikler ve hipoalerjenik nemlendiriciler tercih edilmelidir. SPF 30 ve üzeri mineral filtre içeren güneş koruyucular (titanyum dioksit, çinko oksit) kullanılmalı, aloe vera ya da yulaf gibi yatıştırıcı maskeler haftalık rutine eklenmelidir.

        REKLAM

        YAZ AYLARINDA CİLT SAĞLIĞI İÇİN EKSTRA ÖNERİLER

        - Gözenekleri tıkayan ürünlerden kaçının. Kışın kullanılan ağır ürünler yazın su bazlı alternatiflerle değiştirilmelidir.

        - Parfümlü ürünler kullanmayın. Güneşle temas ettiğinde lekeye neden olabilir.

        - Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11.00-16.00) dışarı çıkmamaya özen gösterin.

        - Günde en az 2 kez cildinizi temizleyin. Ter, kir ve makyaj cildi tıkayabilir.

        - Bol su için. Günde en az 8 bardak su, cildin nemini korur ve toksin atımını kolaylaştırır.

        - Hafif makyaj tercih edin. Yoğun makyaj gözenekleri tıkar, sivilceye yol açar.

        - Beslenmenize dikkat edin. Meyve-sebze ağırlıklı bir diyet cilt sağlığını olumlu etkiler.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa