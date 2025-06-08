Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün ülkemizin büyük bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre, ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgarında da genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Fotoğraf: AA