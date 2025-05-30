Yaban domuzu ve kedi birlikte yemek yedi

Yaban domuzu ve kedi birlikte yemek yedi

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi’nde bir evin bahçesine gelen yaban domuzu, bölgede yaşayan sokak kedileri için bırakılan yemeği yemeye başladı. Bu sırada sokak kedisi de gelerek yaban domuzuyla yan yana aynı yemeği yedi.

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Birbirlerini rahatsız etmeden iki hayvanın yan yana yemek yediği anlar ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.