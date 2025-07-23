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        Haberler Gündem Güncel Yaban domuzları sıcağa dayanamadı | Son dakika haberleri

        Marmaris'in yaban domuzları bile sıcağa dayanamadı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek sıcaklıkların etkisiyle serinlemek için denize inen domuzlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:01
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        Yaban domuzları sıcağa dayanamadı
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        Etkili olan bunaltıcı sıcak hava, yalnızca insanları değil, yaban hayvanlarını da etkiledi. Kavurucu sıcaklardan bunalan yaban domuzları, serinlemek için sahil kesimlerine indi.

        DHA'nın haberine göre deniz kenarına kadar gelen domuzlar, bir süre suda serinledikten sonra tekrar ormanlık alana döndü.

        Domuzların denize girmesi, o sırada sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Pek çok kişi o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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