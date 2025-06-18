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        Haberler Spor Futbol İspanya Xabi Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

        Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, milli futbolcumuz Arda Güler'in performansından oldukça etkilendi. İspanyol teknik adamın önümüzdeki sezonda Arda'ya kilit bir rol sağlayacağı öne sürülüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:43
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        • 1

          Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin takımın başında olduğu dönemde forma şansı bulamayan milli yıldız, bu sezon Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte fırsat kolluyor.

        • 2

          İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Xabi Alonso, yapılan antrenmanlarda Arda Güler'in performansından oldukça etkilenmiş durumda.

        • 3

          Arda Güler'in genç teknik adamın oyun tarzına çok uyum sağladığı belirtilirken, Florian Wirtz örneği verildi.

        • 4

          Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i yönettiği dönemde Arda Güler ile benzer pozisyonda oynayan Wirtz, performansıyla futbol dünyasına damga vurmuştu.

        • 5

          Arda'nın Xabi Alonso'nun aradığı oyuncu profiline uyduğu ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda iyi performans göstermesi halinde ilk 11'e yerleşeceği öne sürülüyor.

        • 6

          İspanyol teknik adamın Arda Güler'le antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği de belirtiliyor.

        • 7

          Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.

          "ARDA BU SEZON DAHA FAZLA OYNAYACAK"

          Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol teknik adam Xabi Alonso: "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal."

        • 8

          Arda Güler'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Al Hilal maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

        • 9

          10 NUMARAYI GİYEBİLİR

          Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra İspanya La Liga ekibi Real Madrid’den kesin olarak ayrılacağını açıklayan Luka Modric’in 10 numaralı formasına milli oyuncu Arda Güler talip. Eflatun-beyazlı formayla son turnuvasına FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çıkacak olan 39 yaşındaki Hırvat yıldızın takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boşa çıkacak. İspanya devinde 10 numaralı formanın talibi çok olacakken, Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor.

        • 10

          10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında olan 20 yaşındaki milli oyuncu, bu sebeple Luka Modric’in takımdan ayrılışıyla forma numarasında değişikliğe gidebilir. Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen milli oyuncu, bu yıl da Federico Valverde’den boşalan 15 numaraları formayı terletmişti. Arda Güler yeni sezonda da değişime giderse, 3 sezonda 3 farklı numarayla oynamış olacak.

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