Xabi Alonso'dan Arda Güler övgüsü!
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in 2 asist yaptığı mücadeleyi İspanyol ekibi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ve golcü oyuncu Gonzalo Garcia, Arda Güler hakkında konuştu.
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Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan maçı İspanyol devi Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund'un maçtaki gollerini Maximilian Beier ve Shrou Guirassy kaydetti.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, birinci ve üçüncü gollerde asisti yapan isim oldu.
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Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, DAZN'a yaptığı açıklama Arda'nın performansını değerlendirdi.
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Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, DAZN'a yaptığı açıklama Arda'nın performansını değerlendirdi.
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"BİZE ÇOK FAZLA YARDIMCI OLDU"
Milli yıldızla ilgili ayrıca Alonso, "İlk yarıda stoperlere yaklaşıp Jude Bellingham ile bağlantı kurarak bize çok fazla yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist, şutları ve işte tehlikeli olduğu yer burası." ifadelerini kullandı.
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"GELİŞİMİ İÇİN ONA YARDIM ETMELİYİZ"
İspanyol teknik adam Arda'yla ilgili sözlerini şöyle tamamladı, "Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Dün de söyledim, geliştirmesi gereken şeyler olacak ve oynamak, gelişmenizi sağlar."
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Öte yandan Real Madrid futbolcusu Gonzalo Garcia da attığı golü ve milli futbolcu Arda Güler'le yaptığı konuşmayı paylaştı.
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"BUNU ARDA'YLA KONUŞMUŞTUK"
Garcia açıklamasında, "Attığım gol mü? Bunu konuşmuştuk. Maçtan önce biliyordum. Daha önce de söyledim gibi, savunma ilerideydi. Arda bana, boşluk olursa topu göndereceğini söyledi. Ben de oradaydım ve golü attım." ifadelerini kullandı.