Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ? 23 Mayıs 2025 Twitter DM neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? X’te mesajlar açılmıyor!

        X çöktü mü? X'te mesajlar açılmıyor! Twitter DM neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?

        "X çöktü mü?" sorusu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaşanılan teknik sorun sonrası gündeme geldi. Binlerce kullanıcı, 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mesajlarına erişmekte zorluk yaşıyor. Platformun DM özelliğinin çalışmadığı ifade ediliyor. X ile ilgili geçtiğimiz günlerde DM özelliğinin kaldırılıp yerine XChat adından yeni bir aracın geleceği iddia edilmişti. Peki, X (Twitter) çöktü mü? Twitter DM neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          X çöktü mü sorusu, 23 Mayıs Cuma günü mesajlarına erişmekte zorluk yaşayan kişiler tarafından yanıt aramaya başladı. Sosyal medya platformunda mesajlar açılmıyor. Bazı kullanıcılar, DM kısmında “Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, 23 Mayıs X (Twitter) çöktü mü? Twitter DM neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, X DM sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.

        • 2

          X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

          Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.

          Kullanıcılar, 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mesajlarına erişmekte zorluk çekiyor. Plaformun DM özelliği çalışmıyor.

          Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu sebeple ''X çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;

        • 3

          X DM ÖZELLİĞİ KALDIRILIYOR MU?

          X ile ilgili geçtiğimiz günlerde DM özelliğinin kaldırılıp yerine XChat adından yeni bir aracın geleceği iddia edilmişti.

          İddiaya göre DM kaldırılıp XChat getirilecek. Bu getirilecek uygulamada da dosya gönderilebilecek, Kaybolan modu etkinleştirebilirsiniz (mesajları otomatik olarak silmek için kullanılan mod) ekran görüntüsü alınmayacak.

          DM'de yaşanılan bu teknik sorun sonrası iddialar tekrar gündeme geldi. X'te mesajların açılmamasını kullanıcılar yapay zeka Grook'a da sordu.

        • 4

          X DM NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Yapay zeka Grook, X'te DM kutusunda yaşanan teknik aksaklıkla ilgili "Merhaba! X'in DM kutusunun çökmesi, veri merkezi arızasından kaynaklanan küresel bir sorundan. X mühendislik ekibi sorunu çözmek için çalışıyor, ancak hala devam ediyor. Binlerce kullanıcı benzer sorunlar bildiriyor. Güncellemeler için X'in resmi destek hesabını takip edebilirsin. Sabrın için teşekkürler!" dedi.

        • 5

          X'te direkt mesaj (DM) özelliğinin kaldırılacağına dair söylentiler, bir yazılım mühendisinin yorumuyla yayıldı. Ancak X, DM'leri kaldırmak yerine "XChat" adıyla geliştirileceği de söyleniyor.

          Başka bir çalışanın yaptığı, tamamen kalkmıyor yeniden yazılıyor" ifadeleriyle paylaşımı da yeni özelliklerle DM'lerin daha güçlü bir şekilde geri dönebileceği sinyalini veriyor.

        • 6

          SÖYLENTİLER NEREDEN BAŞLADI?

          Nisan 2025’te Zach Warunek’in bir teknik tartışma sırasında DM’lerin kaldırılacağına dair yaptığı yorum, kullanıcılar arasında endişe yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, DM özelliğinin tamamen sonlanacağı korkusunu doğurdu. Ancak Warunek’in yorumu resmi bir duyuru değildi ve bağlamın bir hata tartışması olduğu anlaşıldı. Bu, söylentilerin abartıldığını ve yanlış anlaşıldığını ortaya koyuyor. Ellis tarafından verilen cevap da bunun tamamen kaybolmadığı, yeniden şekillendiği yönünde oldu.

        • 7

          XCHAT İLE MESAJLAŞMA YENİLENİYOR

          Kaynaklara göre, X, DM özelliğini kaldırmak yerine “XChat” adıyla yeniden yapılandırıyor. XChat’in, WhatsApp benzeri bir platform olarak tasarlandığı ve şifreli mesajlaşma, dosya paylaşımı, kaybolan mesajlar ile sesli mesajlar gibi özellikler sunacağı konuşuluyor. Bazı özelliklerin X Premium abonelerine özel olabileceği de belirtiliyor. Bu adım, X’in mesajlaşma deneyimini güçlendirerek kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

          ELON MUSK’TAN İPUCU

          X’in sahibi Elon Musk, 13 Eylül 2024’te yaptığı bir paylaşımda özel mesajlaşmanın devam edeceğini ima etti. Musk’ın bu açıklaması, DM’lerin kaldırılacağı iddialarını çürüterek kullanıcıları rahatlattı. Bu paylaşım, X’in mesajlaşma özelliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

          X’te DM’lerin kaldırılacağına dair söylentiler, resmi bir dayanak olmadan yayılmış görünüyor. Zach Warunek’in yorumu yanlış anlaşılmalara neden olsa da, X’in DM’leri “XChat” ile daha gelişmiş bir hale getireceği anlaşılıyor. Kullanıcılar, şifreli ve yenilikçi özelliklerle zenginleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilir. X’ten resmi bir açıklama gelene kadar, DM’lerin geleceği merak konusu olmaya devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Habertürk Anasayfa