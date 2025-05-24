X (Twitter) çöktü mü? 24 Mayıs X (Twitter) düzeldi mi, son durum ne?
Edinilen son dakika bilgisine göre X yani eski adıyla Twitter'da erişim sorunu yaşanıyordu. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 24 Mayıs X (Twitter) düzeldi mi, son durum ne?
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Sosyal medya kullanıcıları X çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyordu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirmişti. İşte detaylar
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TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 24 MAYIS?
Sosyal medya kullanıcıları bugün saat 15.00 itibariyle X'e erişim problemi yaşıyordu. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu.
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X NE ZAMAN DÜZELECEK?
X girişleri saat 17.00 itibariyle düzeldi.
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