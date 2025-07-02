X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?
X çöktü haberleri sosyal medya mecralarında yer almaya başladı. Bazı kullanıcılar X hesabında sayfayı yenileyerek uygulamaya girmeye çalışıyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, 2 Temmuz X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?
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"X çöktü mü?" sorusu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaşanılan teknik sorun sonrası gündeme geldi. Binlerce kullanıcı, 2 Temmuz Çarşamba akşam saatinde bazı kullanıcılar uygulamaya erişemiyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
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X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.
Kullanıcılar, 2 Temmuz günü akşam saatlerine doğru erişmekte zorluk çekiyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Anasayfa erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, konuyla ilgili resmi açıklamaları takip ediyor.
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