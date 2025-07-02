X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?

X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.

Kullanıcılar, 2 Temmuz günü akşam saatlerine doğru erişmekte zorluk çekiyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.