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        Haberler Bilgi Yaşam X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?

        X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?

        X çöktü haberleri sosyal medya mecralarında yer almaya başladı. Bazı kullanıcılar X hesabında sayfayı yenileyerek uygulamaya girmeye çalışıyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, 2 Temmuz X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:30
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        • 1

          "X çöktü mü?" sorusu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaşanılan teknik sorun sonrası gündeme geldi. Binlerce kullanıcı, 2 Temmuz Çarşamba akşam saatinde bazı kullanıcılar uygulamaya erişemiyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

        • 2

          X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

          Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.

          Kullanıcılar, 2 Temmuz günü akşam saatlerine doğru erişmekte zorluk çekiyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 3


          Anasayfa erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, konuyla ilgili resmi açıklamaları takip ediyor.

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