Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Iga Swiatek!
Wimbledon tek kadınlar finalinde Iga Swiatek, Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek dev turnuvada ilk kez şampiyon oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı yenen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Swiatek ile dünya 12 numarası Anisimova karşı karşıya geldi.
24 yaşındaki Polonyalı tenisçi, Wimbledon'da ilk kez final mücadelesi veren 23 yaşındaki ABD'li rakibini 57 dakika süren maçta 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
114 YIL SONRA İLK!
Grand slam turnuvalarında 1988 yılındaki Fransa Açık finalinden sonra ilk kez bir final maçı, 6-0 ve 6-0'lık setlerle sona erdi. Wimbledon'da da 1911 yılından (114 yıl) sonra ilk kez tek kadınlarda final maçının setleri bu skorla bitti.
Kariyerindeki 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık, bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı.