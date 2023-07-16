CARLOS ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi. ABD Açık'ta Alcaraz , beşinci sette eşitlik bozmada dünya 3 No'lu Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek kariyerinin en büyük galibiyetinde dördüncü tura yükseldi. Erste Bank Open'da Alcaraz , dünyanın 7 numarası Matteo Berrettini'yi yenerek ilk 10'daki oyuncu karşısında ikinci galibiyetini aldı. Sonuç olarak, 1 Kasım'da ilk 35'teki en genç oyuncu olarak ilk maçına çıktı. Avustralya Açık'ta 31. seribaşı olarak ilk kez bir Grand Slam'de serie giren Alcaraz, Matteo Berrettini'ye beş sette kaybetmeden önce üçüncü tura yükseldi . Kaybederken, New York Times onu "spordaki en heyecan verici yeni nesil yeteneklerden biri" olarak nitelendirdi.