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        Carlos Alcaraz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'ın kariyeri

        Dünyanın en önde gelen spor organizasyonlarından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde şampiyon Carlos Alcaraz oldu. Dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Alcaraz, finalde Djokovic'i 3-2 mağlup ederek adını tarihi yazdırdı. İşte, Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'ın kariyeri...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 22:57
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        • 1

          İspanya'nın yetiştirdiği yeni yıldızlardan biri olan Carlos Alcaraz, büyük bir başarıya daha imza attı. 22 yaşındaki Murcia doğumlu yıldız tenisçi, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazandı ve kariyerine bir Grand Slam şampiyonluğu daha ekledi. İşte, Alcaraz'ın kariyerinden satırbaşları...

        • 2

          CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

          Carlos Alcaraz Garfia 2003 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Tenise, babasının direktör olduğu Real Sociedad Club de Campo de Murcia'da başladı. 2018 yılında Juan Carlos Ferrero'nun Equelite JC Ferrero Spor Akademisi'nde oynamaya başladı.

        • 3

          CARLOS ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

          2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi. ABD Açık'ta Alcaraz , beşinci sette eşitlik bozmada dünya 3 No'lu Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek kariyerinin en büyük galibiyetinde dördüncü tura yükseldi. Erste Bank Open'da Alcaraz , dünyanın 7 numarası Matteo Berrettini'yi yenerek ilk 10'daki oyuncu karşısında ikinci galibiyetini aldı. Sonuç olarak, 1 Kasım'da ilk 35'teki en genç oyuncu olarak ilk maçına çıktı. Avustralya Açık'ta 31. seribaşı olarak ilk kez bir Grand Slam'de serie giren Alcaraz, Matteo Berrettini'ye beş sette kaybetmeden önce üçüncü tura yükseldi . Kaybederken, New York Times onu "spordaki en heyecan verici yeni nesil yeteneklerden biri" olarak nitelendirdi.

        • 4

          Geçen yıl, tenis dünyası tarafından pek tanınmayan dünya sıralamasının 133. basamağında yer alan Alcaraz, zirve yolculuğunun sinyallerini bu sezon başında göstermişti.

          Alcaraz, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a üçüncü turda veda etmesinin ardından kariyerindeki büyük çıkışı gerçekleştirdi.

        • 5

          İspanyol raket, Rio Açık, Miami Açık (ATP 1000 turnuvası) ve Barcelona Açık'ta kupaya uzanarak dünya sıralamasında ilk 10'a giren en genç tenisçi rekorunda selefi Nadal'a ortak oldu.

          Ardından katıldığı ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'ta tenis tarihinin unutulamayan performanslarından birini sergileyen Carlos Alcaraz, çeyrek finalinde Nadal'ı, yarı finalinde Djokovic'i, finalde ise Alman Alexander Zverev'i yenerek kupaya uzandı.

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