RUS VE BELARUSLU SPORCULAR İÇİN KARAR



Wimbledon yönetimi, İngiltere hükümetinin tavsiyesi sonrası Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılmasını yasaklamıştı.



Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal sebebiyle alınan bu kararın ardından ATP ve WTA, Wimbledon'ın kararının savaşa karşı olduğunu defalarca söyleyen Rus ve Belaruslu sporculara karşı bireysel bir tavır olduğunu savunup dev turnuvaya puan vermeyeceklerini duyurmuştu.