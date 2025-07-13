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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner! - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ı yenerek ilk kez şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:34 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:36
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        Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!
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        Wimbledon tek erkekler finali bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz mücadelesine sahne oldu.

        Wimbledon yarı finalinde Jannik Sinner, Novak Djokovic’i; 6-3, 6-3 ve 6-4’lük setlerle maçtan 3-0 yenerek elemiş ve finale yükselmişti.

        Tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ise Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale gelmişti.

        Oldukça çekişmeli başlayan ve 46 dakika süren ilk seti 6-4 kazanan Alcaraz 1-0 öne geçti.

        Sinner başından sonuna kadar önde götürdüğü 2’nci seti 6-4 kazanarak maçın skorunu 1-1’e getirdi.

        3’üncü seti de aynı skorla önde tamamlayan İtalyan tenisçi 2-1 öne geçmeyi başardı. Son seti de alan 23 yaşındaki İtalyan raket maçı 3-1 kazanarak kariyerindeki ilk Wimbledon'da şampiyonluğuna ulaştı.

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