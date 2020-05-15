‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinin kariyeri için çok önemli olduğunu vurgulayan Wilma Elles, "Benim için çok özel ve kariyerim açısında en doğru projelerden. Projede çalıştığım bütün arkadaşlarım birer star olarak kariyerlerine devam ediyorlar" dedi.