Will Smith: Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum
ABD'li oyuncu Will Smith, İslamiyet ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 55 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ramazan ayında Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı
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Hollywood yıldızı Will Smith, İslamiyet ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 55 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ramazan ayında Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı.
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"KUR'AN ÇOK NET"
Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in Big Time Podcast adlı programına konuk olan Will Smith; "Sadeliğine bayıldım; Kur'an çok net; kristal berraklığında. Yanlış anlamalarla uzaklaşmak çok zor" dedi.
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"BU KAVRAYIŞI TAMAMLAMAK ÇOK GÜZELDİ"
Will Smith sözlerine Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın kutsal kitapları arasındaki benzerliklere şaşırdığını söyleyerek devam etti; "Tevrat'tan İncil'e ve Kur'an'a kadar nasıl tek bir hikâye gibi olduğuna şaşırdım. Baba olarak İbrahim'i ve ardından İshak ve İsmail'le olan ayrılığı hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştım ve bu kavrayışı tamamlamak çok güzeldi."
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O OLAYDAN SONRA MANEVİYATA YÖNELDİ
İki yıl önce Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atarak manşetlere çıkan Will Smith, ayrıca yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için maneviyata döndüğünü söyledi.
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Tartışmanın ardından Oscar törenini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar törenlerine ya da başka bir akademi etkinliğine katılmasını yasaklamıştı. Smith, Oscar töreninden sonra yaptığı açıklamada Chris Rock'tan özür dileyerek; "Haddimi aştım ve hatalıydım" demişti.
Fotoğraflar: AP, Avalon